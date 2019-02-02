هاني حسين

قال أحمد عفيفي، المتحدث باسم نادي بيراميدز، إن النادي الأهلي أقر بأن خوض المؤجلات بترتيبها سيزيد من إجهادات وإصابات اللاعبين. موضحا أن اقتراح المستشار تركي آل الشيخ كان خاصا بخوض المباريات في نفس المواعيد مع المنافسين الحقيقيين في المواعيد الحقيقية. وأشار عفيفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، إلى ضرورة خوض النادي الأهلي مؤجلاته قبل بدء الدور الثاني في الدوري وبنفس الترتيب الطبيعي لها.

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يحدد موقفه النهائي من استكمال مباريات الدوري.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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