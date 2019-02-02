مباريات السبت.. الأهلي في مهمة إفريقية.. وبرشلونة أمام الخفافيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة سواء في مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو في الدوريات الأوروبية ومنها إنجلترا وإيطاليا وأسبانيا. ويستعرض الخليج 365 بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم: دوري أبطال إفريقيا بلاتينيوم × حوريا كوناكري .. الموعد 3 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 8. مازيمبي × الإفريقي التونسي .. الموعد 3 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1. لوبي ستارز × الوداد البيضاوي.. الموعد 3 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 7. فيتا كلوب × شبيبة الساورة .. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1. الأهلي × سيمبا .. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1. أورلاندو × الترجي .. الموعد 9 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 8. الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير × نيوكاسل .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. تشيلسي × هدرسفيلد .. الموعد 5 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. الدوري الإسباني برشلونة × فالنسيا .. الموعد 7:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي يوفنتوس × بارما .. الموعد 9:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس4. الدوري الألماني فرانكفورت × بروسيا دورتموند .. الموعد 4:30 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 5. باير ليفركوزن × بايرن ميونيخ.. الموعد 4:30 عصرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 6.

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