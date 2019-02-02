تخسيس ميدو يثير الجدل

ميدو

كتب – محمد اللاهوني

كشف الدكتور شريف حقي، تفاصيل جديدة في رحلة أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك المعتزل، مع التخسيس، وذلك بعد أن أثيرت علامات استفهام عديدة حول كيفية خسارة ميدو وزن كبير من جسمه.

وكان ميدو أعلن في وقت سابق أنه لم يجري أي عملية جراحية، مشددا على أن العمليات الجراحية لا تساعد على التخسيس، مشيرا إلى أنه خسر وزنه بفضل التدريبات الرياضية والنظام الغذائي الصحي.

وهو ما تأكد للأسف أنه مناف للحقيقة، حيث تحدث الدكتور حقي

عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، مؤكدا أن ميدو أجرى جراحة السمنة تحت إشرافه، ولكنه فوجيء بميدو في برنامج تلفزيوني شهير ينفي تلك العملية ويغفل مجهود الفريق الطبي الذي ساعده للوصول لتلك النتيجة مصرحا بأنه قام بحمية رياضية للتخلص من الوزن الزائد على غير الحقيقة، وهنا تحدث معه ميدو قائلا أنه سوف يقوم بالتصوير معه في برنامجه الخاص عن رحلة التخسيس،وبعدها اتصال هاتفي من علي مظهر المعد البدني الذي أشرف على العملية الرياضية في تخسيس ميدو.

وبالفعل ظهر حقي في الحلقة الثانية من برنامج "ميدو اكس علي"، واعترف الجميع في الحلقة الثانية بإجراء ميدو عملية السمنة وتكميم المعدة، وهو ما أصاب الجماهير بخيبة أمل كبيرة، وذلك بعد أن ظهر ميدو منذ وقت قليل وأنكر تلك العملية وهو يجلس بجوار أبنائه وأمام الحماهير، ليواصل العالمي سلسلة تصريحاته المثيرة للجدل.

وانتقد المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات ميدو السابقة بنفي العملية الجراحية، والاعتراف بها في هذا اليوم، مؤكدين أنه لا بد أن يحترم ميدو معجبيه وجماهيره العريضة.