رياضة | عاجل.. أزمة في الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة في الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام فريق سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة بدورى أبطال إفريقيا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا.

ويعاني خط وسط الأهلي من أزمة كبري بعد تعرض الثلاثي حسام عاشور ووليد سليمان ورمضان صبحي لإصابات مختلفة خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يجري لاسارتي المدير الفني للأهلي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في خط الوسط.

فهناك احتمالين أمام المدرب، الأول الدفع بالثلاثي هشام محمد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد مع ناصر ماهر وحسين الشحات، أما الحل الثاني فهو مشاركة عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر مع الثنائي حسين الشحات والنيجيري أجايي، وسيكون في الخط الهجومي صلاح محسن.

ويتصدر النادى الأهلى مجموعته الإفريقية برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز أمام فيتا كلوب، والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.