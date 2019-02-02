رياضة | لاعب وحيد في ريال مدريد يرفض انضمام نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب وحيد في ريال مدريد يرفض انضمام نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يحلم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز يفكر في تقديم عرضاً خرافياً للتعاقد مع نيمار، عن طريق التضحية بالفرنسي كريم بنزيمة و 120 مليون يورو.

واضاف الموقع، أن راموس قائد ريال مدريد ليس راضياً عن قدوم نيمار للنادي مشيراً لتصرفاته التي لا تصلح داخل غرف خلع الملابس في النادي.