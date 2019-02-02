رياضة | وافد ريال مدريد الجديد يتهم بيريز بالخيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وافد ريال مدريد الجديد يتهم بيريز بالخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن إبراهيم دياز، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، وجه اتهامات إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.

إبراهيم دياز انضم إلى صفوف ريال مدريد في يناير الماضي، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 20 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة دون بالون الإسبانية، فإن إبراهيم دياز، اتهم بيريز بخداعه، لأنه أقنعه عند المفاوضات بمشاركته بصفة مستمرة مع الميرنجي.

وشددت على أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني للنادي الملكي، لا يريد الاعتماد على اللاعب صاحب الـ 19 عامًا، في مواجهات الميرنجي.

وأنهت أن إدارة اللوس بلانكوس حاولت إعارة لاعب مان سيتي في الدقائق الأخيرة من ميركاتو الشتاء، ولكنه رفض تلك الفكرة، وأن بيريز يخطط لإعارته لإسبانيول في الموسم المقبل.