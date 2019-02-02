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رياضة | 5 مواجهات نارية تنتظر ميلان في شهر فبراير

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي إس ميلان الإيطالي، 5 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري بالدوري الممتاز، وكأس إيطاليا.

 

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات ميلان في شهر فبراير على النحو التالي:

 

_روما- ميلان : يوم 3 فبراير بالكالتشيو، بالتاسعة والنصف مساءً.

 

_ميلان- كالياري: يوم 10 فبراير بالدوري الإيطالي، بالتاسعة والنصف مساءًا.

 

_ أتالانتا- ميلان: يوم 16 فبراير بالكالتشيو، بالتاسعة والنصف مساءًا.

 

_ ميلان_ إمبولي: يوم 24 فبراير بالدوري،بالرابعة عصرًا.

 

_ميلان- لاتسيو: يوم 27 فبراير بذهاب دور النصف نهائي لكأس إيطاليا.

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