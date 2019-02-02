رياضة | 5 مواجهات نارية تنتظر ميلان في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات نارية تنتظر ميلان في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي إس ميلان الإيطالي، 5 مباريات قوية خلال شهر فبراير الجاري بالدوري الممتاز، وكأس إيطاليا.
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات ميلان في شهر فبراير على النحو التالي:
_روما- ميلان : يوم 3 فبراير بالكالتشيو، بالتاسعة والنصف مساءً.
_ميلان- كالياري: يوم 10 فبراير بالدوري الإيطالي، بالتاسعة والنصف مساءًا.
_ أتالانتا- ميلان: يوم 16 فبراير بالكالتشيو، بالتاسعة والنصف مساءًا.
_ ميلان_ إمبولي: يوم 24 فبراير بالدوري،بالرابعة عصرًا.
_ميلان- لاتسيو: يوم 27 فبراير بذهاب دور النصف نهائي لكأس إيطاليا.