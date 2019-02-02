الامارات | تغريم اتحاد الكرة الإماراتي بسبب مشجع أردني

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم اتحاد الكرة الإماراتي بسبب مشجع أردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشجع أردني نزل إلى أرضية الملعب خلال مباراة «النشامى» مع فيتنام. تصوير: أسامة أبوغانم

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الآسيوي، عن العقوبات الانضباطية التي فرضتها على المنتخبات التي ارتكبت مخالفات في كأس آسيا 2019 التي اختتمت أمس، أبرزها فرض غرامة على اتحاد كرة القدم، قدرها 3000 درهم.

وذكر الاتحاد الآسيوي على الموقع الرسمي، أنه تم توقيع غرامة مالية على اتحاد كرة القدم، بسبب دخول مشجع لمنتخب الأردن أرضية ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، في مباراة «النشامى» أمام فيتنام في دور الـ16 من البطولة القارية.

في المقابل، فرض «الآسيوي» غرامة 15 ألف درهم، على لاعبي المنتخب الوطني، خميس إسماعيل وعامر عبدالرحمن، بواقع 10 آلاف درهم على إسماعيل لحصوله على إنذارين في مباراتي «الأبيض» أمام البحرين في دور المجموعات، وقيرغيزستان في دور الـ16، و5000 درهم على عبدالرحمن لحصوله على إنذار في مباراة المنتخب الوطني والبحرين.