شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهدد بتجميد مبارياته فى الدورى ويفتح النار على شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث داخل نادى الزمالك على خلفية تصريحات أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، هدد مجلس الإدارة بتجميد مباريات الفريق الكروى الأول فى بطولة الدورى الممتاز عقب مواجهة النجوم فى الجولة المقبلة والمقررة فى التاسع من فبراير الجارى لحين خوض الأهلى جميع مؤجلات من الدور الأول ومواجهة بيراميدز فى كأس مصر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين على درع الدورى. وفتح رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك النار على أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة واتهمه بمجاملة الأهلى وتسخيره اتحاد الكرة ولجانه وقطاعاته من أجل تفصيل جدول مناسب لناديه السابق الذى يضم نجله بين صفوفه من أجل مساعدته فى مسيرته بالبطولة. ووجه رئيس الزمالك إنذار شديد اللهجة لأحمد شوبير وحذره من اللعب بالنار معه كى لا يحرق نفسه بنفسه مؤكدا أنه طالب هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بالتدخل وإيقاف تجاوزات نائبه وإلا سيكشف المستور داخل الاتحاد، مؤكدا أنه يملك الأدلة والبراهين التى تفضح الجبلاية ونائبها.

وانتقد رئيس القلعة البيضاء تصريحات شوبير وتهديده ووعيده لفرق الدورى، وقال له بالحرف الواحد: «متنساش نفسك يا شوبير»، لافتا إلى أنه لن يسمح لشوبير أو لغيره بالتأثير على بطولة الدورى لخدمة الأهلى. وشدد رئيس الزمالك على أن ناديه وجميع أندية الدورى ومجالس إدارتها يضعون مصلحة مصر فوق أى اعتبار وأنه شخصيا رحب بإلغاء البطولة إذا كانت ستتعارض مع استضافة القاهرة لبطولة الأمم الأفريقية، ووصف رئيس النادى تصريحات شوبير بغير المسؤولة والتى من شأنها إثارة البلبلة وإشعال فتنة جماهيرية لن يتحمل أحد عواقبها. وتابع: شوبير طالبنى بعدم التضامن مع بيراميدز فى رسالة عبر الواتس أب وكان ردى عليه واضح صريح بأن الزمالك ورئيسه سيقفان دائما مع الحق مؤكدا أن ناديه لن يلعب أى مباراة بالدورى بعد مواجهة النجوم المقبلة إلا بعد أن يخوض الأهلى مبارياته ومواجهة بيراميدز. وشدد على أن جاهز ويرحب بمواجهة الأهلى فى مباراتهما المؤجلة من الدور الأول فى أى وقت تحدده لجنة المسابقات طالما أنه لا يتعارض مع ارتباطات الفريق بقيادة جروس.