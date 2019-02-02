شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجرب خطة وتشكيل موقعة «جورماهيا» ويفرض السرية على المران الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تدريباته واستعداداته، عصر اليوم، السبت، على ملعب كسارانى الدولى الذى يتسع لـ60 ألف متفرج والذى يستضيف مواجهة الأبيض مع نظيره جورماهيا الكينى فى مستهل مشوار الفريقين بدورى المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى المقرر إقامتها فى الرابعة عصر غد، الأحد، بتوقيت نيروبى الثالثة بتوقيت القاهرة. ويؤدى الفريق مرانه فى نفس توقيت مباراة الغد. وفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فرض سياج من السرية على المران الأخير، وقرر منع وسائل الإعلام من متابعته كاملا حتى يتسنى له تجريب الخطة والتشكيل اللذين سيخوض بهما المباراة، فى ظل قائمة اللاعبين المتواجدين مع البعثة فى كينيا والتى ضمت محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغنى وبهاء مجدى وعبدالله جمعة وحازم إمام وحمدى النقاز، وفى خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمنعم كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمد عنتر، وفى خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد، فيما استبعد المدير الفنى أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو لأسباب فنية.

كانت بعثة الأبيض قد وصلت نيروبى فجر أمس، الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكينى، وكان فى استقبالها هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، ورئيس البعثة، أيمن حافظ، المنسق العام، ومحمد بدر، ومن السفارة المصرية كل من أحمد رأفت والعقيد محمد ضحى، وغادرت البعثة مطار القاهرة، فى تمام العاشرة إلا الثلث، مساء الخميس، وتواجد مع البعثة كل من المستشار أحمد جلال، نائب الرئيس، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق.

وأدى الفريق مرانه الأول أمس على أحد الملاعب الفرعية «أوتيليه» وتم خلاله السماح لجميع وسائل الإعلام والتليفزيون الكينى بمتابعة وتصوير المران، على أن يتم غلق مران اليوم «السبت» أمام الجميع، حيث يخشى جروس ومعاونوه من جواسيس جورماهيا والتسلل للمران والاطلاع على طريقة اللعب والتشكيل اللذين سيعتمد عليهما المدير الفنى فى مواجهة الغد. ومن المقرر أن تعقب المران الأخير إقامة محاضرة فنية من جروس للاعبيه يتخللها عرض بعض اللقطات والفيديوهات الخاصة بفريق جورماهيا، خصوصا أن جروس تسلم تقرير فنى مفصل من محلل الأداء وجهازه المعاون حذروا فيه من خطورة وقوة جورماهيا، وأنه من الفرق القوية والمميزة التى لا تخسر على ملعبه، سواء فى «كسارانى» أو «مركز موى» الدولى. وتضمن تقرير محلل الأداء لقطات فيديو به نقاط القوة فى «جورماهيا» وما يمتاز به، خصوصا ارتفاع معدلات اللياقة البدنية والقوة الجسمانية والسرعات فى نقل الكرة والتحرك بدون كرة، فضلا عن قوة وخطورة خط هجومه وحارس مرماه وظهيرى الجنب، فيما تكمن نقطة ضعفه فى خط الدفاع والوسط. فى شأن آخر، برأت شهادة اللاعبين والجهاز الفنى حازم إمام من تهمة سبه لصلاح ريكو، لاعب مصر المقاصة، وطالب اللاعبون والجهاز الفنى مجلس الإدارة بإلغاء العقوبة المالية المطبقة على زميلهم بسبب طرده، لأنه قام بسب الكرة فى حوار مع زميله إبراهيم حسن، ولم يتطرق لأى لاعب فى المقاصة أو حكم المباراة.