شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» متخوف من ملعب الشرطة قبل مواجهة بيراميدز والداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن، المدير الفني المؤقت لنادي بيراميدز، إن فريقه جاهز لمباراة الداخلية في الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ملعب الشرطة بالعباسية.

أوضح أحمد حسن أن هدفه هو الحصول على الثلاث نقاط وزيادة رصيد بيراميدز من أجل المنافسة في الدوري.

أحمد حسن أشار إلى أنه يعي صعوبة المباراة خاصة في ظل تنظيم المنافس والذي يجيد اللعب على ملعبه.

المدير الفني لبيراميدز أوضح أنه يثق كثيرا في لاعبي فريقه ويشكرهم على روحهم التي ظهروا بها خلال التدريبات.

عميد لاعبي العالم أبدى تخوفه من حالة أرضية الملعب بالإضافة إلى ضعف الإضاءة، موضحا أنه كان يتمني إقامة المباراة في ملعب آخر لظهورها فنيا بشكل أفضل للفريقين موضحا احترامه لإدارة الداخلية واتحاد الكرة.