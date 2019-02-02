شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يدعو بعثة الزمالك على العشاء بعد مباراة «جورماهيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه السفير المصري في كينيا خالد الأبيض، الدعوة لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على حفل عشاء مساء الإثنين المقبل.

وكان السفير المصري قد قام ظهر اليوم الجمعة، بزيارة البعثة بفندق الإقامة وقام بأداء صلاة الجمعة مع اللاعبين وتمني لهم الفوز في لقاء الأحد أمام جورماهيا الكيني، في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان في استقبال السفير المصري كل من هاني زادة عضو مجلس الإدارة، ورئيس البعثة في كينيا، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.