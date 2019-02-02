إيفونا مهاجم الأهلى السابق ينتقل لنادى سانتا كلارا البرتغالى

أعلن الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق، انتقاله لنادى سانتا كلارا البرتغالى الذى يلعب ضمن مسابقة الدورى الممتاز بعد انتهاء تعاقده مع نادى كونيا سبور التركى.

نشر المهاجم الجابونى عبر صفحته على تويتر رسالة لمحبيه كتب فيها” أشكر الجميع الذين يدعموني دائمًا مما جعل إدارة نادى سانتا كلارا يقرروا أن يثقوا بي الآن مكانًا للعمل # دائمًا”.

كان ماليك إيفونا قد انتقل لصفوف لنادي تيانجن الصيني، قادما من الأهلي مقابل 8 ملايين دولار أى ما يقرب من 80 مليون جنيه، ثم انتقل إلى نادى كونيا سبور التركى فى عام 2017.

يذكر أن نادى سانتا كلارا البرتغالى يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى البرتغالى برصيد 21 نقطة.

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