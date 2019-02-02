شكرا لقرائتكم أخبار بايرن ميونخ اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 نوير يغيب عن لقاء ليفركوزن للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق بايرن ميونخ إلى مدين ليفركوزن مساء اليوم، وذلك لخوض مواجهة بايرن ليفركوزن غدا السبت فى الجولة الـ 20 من الدورى الألمانى.

نوير يغيب عن لقاء بايرن ميونخ أمام ليفركوزن للإصابة

أعلن بايرن ميونخ افتقاده لخدمات حارسه مانويل نوير فى مباراته خارج الديار أمام بايرليفركوزن يوم غدا السبت فى الجولة الـ 22 من الدورى الألمانى، وذلك بعد أن تعرض الحارس الأسطورى للبايرن لإصابة فى يده اليمنى أثناء تدريبات الفريق بعد ظهر اليوم الجمعة فى ميونخ.

والمباراة ستكون الأولى التى يغيب عنها نوير هذا الموسم مع البايرن فى البوندزليجا.



مانويل نوير

كوفاتش: لا بديل سوى الفوز على ليفركوزن

أكد الكرواتى نيكو كوفاتش المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ أنه لا بديل أمام الفريق البافارى سوى الفوز فى مواجهة الغد على مضيفه باير ليفركوزن فى الجولة الـ 20 من الدورى الألمانى.

وتحدث كوفاتش فى تصريحات نقلتها الموقع الرسمى للبايرن قائلا "لا يمكننا التأثير فى نتائج المباريات الأخرى، نحن نركز في مبارياتنا فقط وعلينا الفوز بها جميعًا، نتوقع مواجهة صعبة، سنسعى للسيطرة على مجريات المباراة ويجب علينا الحذر وعدم ارتكاب الأخطاء عندما نفقد الكرة".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثانى فى جدول التريب بفارق 6 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.