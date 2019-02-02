شكرا لقرائتكم صن داونز يحسم مواجهة أسيك بثلاثية فى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى فوزا ثمينا على ضيفه فريق أسيك ميموزا الإيفوارى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى بدورى أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية فريق صن داونز موسى ليبوسا، ثيمبا زواتى وإيمليانو تادى فى الدقائق 10، 56 و 90 من زمن المباراة، بينما سجل هدف أسيك الوحيد أحمد ديوماندى من ركلة جزاء فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز تصدر صن داونز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد أسيك عند 3 نقاط فى المركز الرابع والأخير بالتساوى مع فريقى الوداد المغربى ولوبى ستارز النيجيرى قبل مواجهة الفريقين غدا السبت فى إطار الجولة الثالثة.



جماهير صن داونز

صن داونز وأسيك