شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي من حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها علي إستاد برج العرب في التاسعة مساء غدا السبت.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حسين الشحات – ناصر ماهر

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن

ومن المتوقع أن يدفع لاسارتي بكريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن حال عدم اكتمال الجاهزية الفنية لسعد سمير بحيث يشارك محمد هاني كقلب دفاع بجوار أيمن أشرف، علي أن يدفع بحسام عاشور أو هشام محمد في الارتكاز بجوار السولية أيهما الأكثر جاهزية فنية، حال الدفع بنيدفيد في الجبهة اليمني.

ومن المقرر أن يشارك جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر بدلا من رمضان صبحي، علي أن يقود صلاح محسن خط الهجوم.