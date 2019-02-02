شكرا لقرائتكم النصر يشتري المدة المتبقية من عقد الخيبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس إدارة نادي الشباب، يوم الجمعة، عن انتقال عبدالله الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي النصر.

وقال نادي الشباب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : وافقت إدارة نادي الشباب على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالله الخيبري لمصلحة نادي النصر، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته المقبلة.

وانضم الخيبري "22 عاما" إلى قائمة الفريق الأول لنادي الشباب في 2017 وخاض مع الفريق 32 مباراة، وشارك لاعب خط الوسط مع المنتخب السعودي الأول في 8 مباريات، وتواجد ضمن قائمة الأخضر التي شاركت في كأس العالم 2018 بورسيا، وضمه المدرب الأرجنتيني بيتزي إلى قائمة كأس آسيا لكن الإصابة حرمته من التواجد في البطولة.