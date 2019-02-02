شكرا لقرائتكم هويسكا يكتسح بلد الوليد برباعية ويبقى أخيراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اكتسح هويسكا ضيفه بلد الوليد 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف هويسكا إنريك غاييجو وخورخي بوليدو ومويسيس غوميز ولويس إيزكييل افيلا في الدقائق 19 و50 و53 و77. ورفع هويسكا رصيده إلى 15 نقطة في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد بلد الوليد عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.