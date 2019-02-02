شكرا لقرائتكم سواريز: نتطلع لتحقيق الثلاثية.. وريال مدريد لا يهمنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز، نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني، عن تفاؤله بقدرة فريقه على التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فوزه على إشبيلية 6 - 1 في إياب بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

وأكد سواريز في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نشرت يوم الجمعة، أنه سعد كثيرا مع زملائه بنتيجة مباراة فريقه أمام إشبيلية، وقال: نحن سعداء بما آلت إليه الأمور في المباراة وبقدرتنا على العودة وبمساندة الجماهير لنا وبالثقة التي تحلينا بها، كنا نعرف أننا سنعيش ليلة أخرى لن تنسى.

يذكر أن برشلونة نجح في العبور إلى دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا بعودة تاريخية بالفوز 6 - 1 على إشبيلية في مباراة إياب دور الثمانية بعد أن خسر مباراة الذهاب بنتيجة صفر - 2.

ونفى سواريز أن تكون مباراة إشبيلية شبيهة للمباراة التي فاز بها برشلونة 6 - 1 على باريس سان جيرمان قبل عامين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأستطرد النجم الأوروغواياني قائلا: إنهما مباراتان مختلفتان، في مباراة إشبيلية كنا متأخرين في النتيجة صفر - 2، وكان علينا أن نعود ولكن كان هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك، ما حدث في دوري الأبطال كان مختلفا تماما، كنا قد خسرنا صفر - 4 في مباراة الذهاب وكنا نواجه أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، صناعة ليلة أخرى كليلة مباراة باريس سان جيرمان سيكون أمرا صعبا.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان تطلع برشلونة للفوز بالثلاثية هذا الموسم يعد ضربا من الجنون، أجاب سواريز قائلا: علينا أن نحاول الفوز بكل شيء، عقليتنا تدفعنا إلى التفكير في الفوز بجميع الألقاب الممكنة، الآن سنخوض نصف نهائي الكأس خلال بضعة أيام، في الدوري نتمتع بوجود فارق نقاط جيد لا يمكن أن نفرط فيه، وفي دوري أبطال أوروبا لدينا خبرة كافية تمنعنا من التعثر.

وردا على سؤال عن السيناريو الأفضل لبرشلونة في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا، وهل هو مواجهة ريال مدريد في هذا الدور أم في المباراة النهائية؟، أشار سواريز قائلا: للفوز بالكأس يجب أن نفوز على جميع المنافسين إذا كان علينا أن نواجه ريال مدريد في نصف النهائي فنحن نرحب بهذا، وكذلك الحال أيضا إذا التقينا في النهائي، الأمرين بالنسبة لي سواء.