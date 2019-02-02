كفيتوفا تتنازل عن لقب دورة سان بطرسبورغ بخروجها من ربع النهائي

اسماء السيد - تنازلت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة أولى عن لقبها بطلة لدورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية في كرة المضرب، بخروجها الجمعة من الدور ربع النهائي بعد خسارتها امام الكرواتية دونا فيكيتش دون مقاومة 4-6 و1-6.

واحتاجت الكرواتية البالغة من العمر 22 عاما الى ساعة و23 دقيقة لاقصاء بطلة ويمبلدون مرتين ووصيفة بطولة أستراليا لهذا الموسم، محققة فوزها الأول على منافستها من أصل مواجهتين بينهما.

وعلقت فيكيتش على بلوغها دور الأربعة بالقول "في بداية الدورة، قلت لنفسي بأنه سيكون من الرائع أن أبقى هنا حتى نهاية عطلة الأسبوع. الآن، أنا في نصف النهائي وسعيدة جدا بذلك".

وتلتقي فيكيتش في نصف النهائي الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا (34 عاما) التي تغلبت على مواطنتها داريا كاساتكينا الثالثة 6-3 و7-6، وذلك ضمن مسعاها لاستعادة شيء من المستوى الذي خولها من الوصول الى نهائي بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 2010.

وثأرت الهولندية كيكي برتنز المصنفة ثانية من الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا التي أخرجتها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، وذلك بالفوز عليها بثلاث مجموعات 6-2 و3-6 و6-صفر في ساعة و31 دقيقة.

وتلتقي برتنز في نصف النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة والتي تغلبت بدورها على الصاعدة من التصفيات الروسية الأخرى إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-3 و6-4.

وتوقعت برتنز "مباراة صعبة لكني جاهزة لتقديم أفضل ما لدي. أحتاج الى اللعب باندفاع كبير (ضد سابالينكا".