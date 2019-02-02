شكرا لقرائتكم خبر عن بوطيب يُحذر من حساب مزور على "تويتر" قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، من حساب منسوب له على "تويتر"، وحرص اللاعب على تحذير متابعيه من الحساب المزور من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الموثق.

ويتواجد بوطيب، ضمن بعثة الزمالك المتواجدة حاليا فى كينيا من أجل الاستعداد لمواجهة جورماهيا الكيني، في المباراة المقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل، في افتتاح مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات بالمجموعات الرابعة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في المجموعة التي تضم نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.