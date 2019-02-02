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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:
الأهلي يحيى ذكرى شهداء النادى.. صور
حرص مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إحياء الذكرى السابعة لـ72 شهيداً من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ صباح اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة، للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائماً وأبداً محفورة فى قلوب وعقول النادى ومسئوليه.
الاهلي يحيي ذكرى شهداء النادي (5)
ووضع وفد من النادى، يتقدمهم رئيس الأهلي برفقته مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى، ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، بالإضافة إلى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق الرياضية فى كل الألعاب، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم.
سعد سمير يشارك فى مران الأهلى استعدادا لسيمبا التنزانى
شارك سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالأهلى، فى المران الجماعى لفريقه استعدادا للقاء سيمبا التنزانى المقرر له غدا السبت.
وكان سعد سمير يعانى من إصابة فى كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته فى التدريب أمس وحصل على راحة ولم يستكمل المران، ولكنه شارك اليوم ما يعنى جاهزيته للقاء سيمبا التنزانى.
ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مساء غد، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
مران الأهلى.. تأهيل محارب وياسر إبراهيم وعودة حمدى فتحي
أدى إسلام محارب لاعب الأهلي برنامجا بدنيا وتأهيليا منفردا، وخاض لاعب وسط الفريق جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل فى «الجيم» قبل أن يؤدى تدريبات الجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى للفريق صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني محارب من إصابة بشد في العضلة الخلفية ويغيب بسببه عن مباراة فريقه غدا أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
فيما شارك حمدى فتحي لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بعدما أدى برنامجا بدنيا وفنيا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة ، فيما واصل رمضان صبحي وصالح جمعة، لاعبا الفريق أداء برنامجهما التأهيلي صباح اليوم على هامش المران الجماعي للفريق.
الأهلي يخطر اتحاد الكرة برفضه القاطع المساس بجدول الدورى
أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى، وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التى تم الإعلان عنها حتى 30 مارس المقبل، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أى منافس آخر فى موعد المباراة التى تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة، وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.
وصلت "لعنة" الإصابات التى ضربت فريق كرة القدم بالنادى الأهلي فريق كرة الطائرة، بعدما تعرض سيرجيي لإصابة مؤخراً، وقال محمد مصيلحى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادى، إن المحترف الروسى سيرجي بيرتسيف تعرض للإصابة بتمزق فى عضلة السمانة.
وأوضح مصيلحى أن اللاعب سيخضع لبرنامج علاجى يستمر لمدة أسبوعين؛ لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.
وأشار مصيلحي إلى أن إصابة اللاعب جاءت فى توقيت صعب قبل الأدوار المقبلة من بطولة الدورى، ومباريات كأس مصر، فيما شدد على أن الفريق قادر على عبور هذه الفترة الصعبة.
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