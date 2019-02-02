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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يحيى ذكرى شهداء النادى.. صور

حرص مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على إحياء الذكرى السابعة لـ72 شهيداً من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ صباح اليوم الجمعة بمقر النادى بالجزيرة، للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه، وأن ذكراهم ستظل دائماً وأبداً محفورة فى قلوب وعقول النادى ومسئوليه.

الاهلي يحيي ذكرى شهداء النادي (5) ووضع وفد من النادى، يتقدمهم رئيس الأهلي برفقته مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذى، ورءوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، بالإضافة إلى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وحسام عاشور كابتن الفريق، إلى جانب الأجهزة الفنية وكباتن الفرق الرياضية فى كل الألعاب، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لأبناء الأهلي وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم. سعد سمير يشارك فى مران الأهلى استعدادا لسيمبا التنزانى

شارك سعد سمير، مدافع فريق الكرة بالأهلى، فى المران الجماعى لفريقه استعدادا للقاء سيمبا التنزانى المقرر له غدا السبت.

وكان سعد سمير يعانى من إصابة فى كاحل القدم تعرض لها خلال مشاركته فى التدريب أمس وحصل على راحة ولم يستكمل المران، ولكنه شارك اليوم ما يعنى جاهزيته للقاء سيمبا التنزانى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى مساء غد، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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