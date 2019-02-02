7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة وأبرزها ، تأكيد من أشرف صبحي وزير الرياضة على تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية.

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

ينشر ”الخليج 365” نص خطاب النادى الأهلى لاتحاد الكرة الذى تم إرساله صباح اليوم الجمعة، يخطره بأن النادى يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته فى بطولة الدورى

خلال اجتماعه برئيس الوزراء.. أشرف صبحي: انتظروا تنظيم عالمي لكأس الأمم الأفريقية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بترتيبات استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.