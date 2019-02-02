شكرا لقرائتكم خبر عن المستكاوى : عودة عصام الحضرى للأهلى "مستحيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن المستكاوى رئيس نادي وادي دجلة، أنه من المستحيل عودة عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم الى فريق الأهلى مرة أخرى خلال الفترة المقبلة وأنهاء مسيرتة الكروية داخل جدران القلعة الحمراء .

وأضاف المستكاوى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أن قيم وعادات النادى الأهلى تصعب عودة الحضرى إلى القلعة الحمراء مرة أخرى .

وتمنى عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر و المنضم حديثا إلى صفوف نادي النجوم أن ينهي مسيرته في النادي الأهلي، حيث أدلي بتصريحات إذاعية قال فيها " الأهلي دائما في قلبي ، الأهلي هو بيتي الذي تربيت فيه مهما طال الزمن يظل الأهلي في قلبي ، قضيت معظم مسيرتي في كرة القدم هناك، و أتمنى أن أنهي مسيرتي داخل المستطيل الأخضر في النادي الأهلي بعد كل ما قمت بتحقيقه في الكرة" .