شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الإسماعيلى : مواجهة المقاصة صعبة.. ولقب هداف الدورى لا يشغلني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم وهداف الإسماعيلى على صعوبة مواجهة مصر المقاصة ، مشيرا إلى أن تلقى الأخير هزيمتين فى آخر مباراتين يزيد من صعوبة اللقاء.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الفيومى الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب ، ضمن منافسات الأسبوع الــ21 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وأضاف شيلونجو في تصريحات لموقع الإسماعيلى الرسمي :”سنواجه فريق المقاصة بحذر شديد والذى يرغب فى الخروج من سلسلة النتائج السلبية ،نتطلع للحفاظ على مسيرة الانتصارات من أجل تحسين ترتيب الفريق بجدول الترتيب”.

وأتبع هداف الدراويش :”سنستغل الدفعة المعنوية القوية بعد أن حققنا فوزين متتاليين في الاستعداد لهذا اللقاء”.

وأختتم مهاجم سموحة الأسبق :”لا أشغل بالى بلقب الهداف ، دائما ما أنظر لمصلحة الفريق ككل وليس للألقاب الفردية ، سعيد باشادة الجماهير وأعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لاسعادهم”.

يذكر أن شيلونجو قد سجل حتى الأن 6 أهداف بالمسابقة المحلية.