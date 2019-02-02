شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 1 / 2 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة جورماهيا الكينى فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية.

بعثة الزمالك تؤدى صلاة الجمعة فى نيروبى.. والخطبة حول "تنمية الأوطان"

أدت بعثة نادى الزمالك، صلاة الجمعة بفندق الإقامة بمدينة نيروبى، عاصمة كينيا، فى يوم البعثة الأول بالعاصمة الكينية قبل مواجهة جورماهيا الكينى بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى واستعانت بعثة نادى الزمالك بإمام مصرى ضمن مجموعة العمل بالسفارة وهو عبد المحسن يحيى وكان عنوان الخطبة "تنمية الأوطان أمانة ومسئولية".

تفاصيل أول مران للزمالك فى كينيا ومكالمة اطمئنان من مصر للبعثة

خاض نادى الزمالك أول تدريب له بكينيا على ملعب يوتيللي فى العاصمة الكينية نيروبي الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق مسافة 6 كيلو متر وذلك بعد وصول البعثة فجر اليوم الجمعة إلى كينيا، استعدادا لملاقاة فريق جورماهيا الكينى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

جاءت بداية مران نادى الزمالك عبارة عن جري حول الملعب لمدة 10 دقائق تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وبعدها قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للعب الكرة من لمسة واحدة وشارك المدير الفنى فى الإشراف علي إحدى المجموعات الثلاث كما تضمنت التدريبات بعض النواحي الخططية والتكتيكية التى نفذها اللاعبين تحت إشراف جروس.