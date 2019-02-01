الإفريقي للتايكوندو يعلن عن ميداليات البطولة المفتوحة للباراتايكوندو

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أعلن الاتحاد الإفريقي للتايكوندو برئاسة اللواء أحمد فولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للعبة، عن التصميم النهائي للنسخة الرابعة من بطولة إفريقيا المفتوحة للباراتايكوندو المقامة يوم ٢٠ فبراير بمدينةالغردقة.
و كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن من قبل عن مسابقة لتصميمات ميداليات البطولة و تقدم عدد من المصممين بتصميمات مختلفة و
و تشهد النسخة الرابعة من البطولة الإفريقية المفتوحة للباراتايكوندو رقم قياسي في المشاركة حيث سيشارك في المنافسات 120 لاعب و لاعبة يمثلون 28 دولة من الخمس قارات.
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