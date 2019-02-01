الداخلية يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة بيراميدز

مباراة الداخلية وبيراميدز القاهرة - بوابة الوفد اكتملت صفوف فريق الداخلية قبل لقاء بيراميدز في منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز الاثنين المقبل ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز استعاد الفريق الشرطي الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد أوكا بعد شفائهما من الإصابة كان الداخلية قد تعادل أمام الانتاج الحربي 2-2 في الجولة الـ20 للدوري.

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