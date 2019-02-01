شاهد.. محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

يشارك محمد صلاح لاعب ليفربول علي ملعب مليوود إستعداداً لمواجهة وست هام يونايتد الإثنين المقبل الموافق الرابع من فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتدرب محمد صلاح مع فريقةضمن أصدقائة في درجة حرارة متجمدة مساء اليوم الجمعة.
يتصدر محمد صلاح ىحتي الأن قائمة هداف الدوري الإنجليزي برصيد ستة عشر هدفاً ، ويلية أوبامينج لاعب أرسنال
ويتصدر ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد61 نقطة، ويلية مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة ، وجاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.
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