إنبي يتسلم بطاقة مؤقتة للاعب فيتا الكونغولي

فريق إنبي (أرشيفية) كتب- صبري حافظ: أعلن نادى إنبى عن تسلم النادى بطاقة مؤقتة للاعب الكونغولى لوكومبى الشهير بـ"لوكا" القادم فيتا كلوب الكونغولى فى فترة الانتقالات الشتوية. كان الجهاز الإدارى للنادى قد نجح فى استخراج بطاقة دولية مؤقتة للاعب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد مماطلة ناديه فى إرسال بطاقته. ويحق للاعب لوكا لوكا المشاركة مع نادية أمام الأهلى الثلاثاء القادم فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ13 للدورى الممتاز

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