الهاني سليمان وبازوكا يغيبان عن الاتحاد السكندري أمام المصري

اختار حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بمدينة السويس إستعدادا للقاء المصرى الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري الممتاز بستاد السويس.
ضمت القائمة كلا من: محمود الزنفلىو صبحى سليمان و محمود رزق و ولاس سليفا و محمد انور و محمود شعبان و محمد ناصف و صبرى رحيل و سيد سالم و هشام
ويغيب عن اللقاء للاصابة كل من : الهانى سليمان ومحمد بازوكا
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