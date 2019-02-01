نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وأشار مرجان، إلى أنه تم طباعة ١٢ ألف تذكرة، نَفَذَتْ بالكامل، عن طريق الحجز الإلكتروني،حيث تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة من خلال منفذ الإسكندرية، الذي توافرت فيه التذاكر منذ يوم الأربعاء، وحتى صباح اليوم الجمعة، على مدار ٣ أيام، بالإضافة إلى ١٠٠٠ تذكرة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وناشد المدير التنفيذي للنادي الجماهير بالالتزام
وأكد العميد محمد مرجان، أنه يثق تمامًا في وعي جمهور الأهلي وحرصه على دعم الفريق، والالتزام بما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقي “كاف”، لكي لا يتعرض النادي لأي عقبات خلال مشواره في البطولة الإفريقية.
ووجّه مرجان الشكر إلى جماهير الأهلي على حرصهم على شراء جميع التذاكر التي تم طرحها لمؤازرة الفريق في مشواره الإفريقي.
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