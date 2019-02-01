رياضة | الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالبطولة العربية للطائرة بحضور الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالبطولة العربية للطائرة بحضور الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة ومدير البطولة العربية للطائرة للسيدات، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في البطولة غدا دون جماهير.

وأكد عبد الدايم أن الأمن اتخذ قرار إقامة المباراة بدون حضور جماهيري من الجانبين، بعد التنسيق مع اتحاد الطائرة واللجنة المنظمة للبطولة، تجنبا لحدوث أي مشادات بين الجمهورين.

وأضاف أن هذا القرار استثنائي لمباراة الأهلي والزمالك فقط، على أن تقام مباريات اليوم الأخي من البطولة، يوم الأحد بحضور جماهيري بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن الأهلي يلاقي الصفاقسي الأحد في اليوم الختامي للبطولة، بينما يلعب الزمالك مع المحرق البحريني.