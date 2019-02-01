رياضة | ريال مدريد يخطط لضم صفقة "الهداف" بأي ثمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم صفقة "الهداف" بأي ثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني إن بيريز يخطط لتقديم عرض خرافي لنادي توتنهام مع التخلي عن خدمات جاريث بيل لصالح السبيرز ومحاولة خطف هاري كين قبل تحرك نادي برشلونة الإسباني لضمه.

وسيضطر نادي ريال مدريد لدفع 100 مليون يورو مع التفريط في بيل لتوتنهام، للتعاقد مع هاري كين، بينما كان ريال مدريد يريد دفع 70 مليون يورو مع التفريط في بيل لصالح السبيرز.

ويحاول ريال مدريد تعزيز صفوفه الهجومية، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018.

وسبق أن طلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من إدارة برشلونة التحرك بسرعة لحسم صفقة هاري كين للنادي الكتالوني.