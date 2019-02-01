رياضة | إيهاب جلال يحسم مصير رباعي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يحسم مصير رباعي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي مصير رباعي الفريق إسلام عيسى وإسلام أبوسليمة وعمرو موسي وفريد شوقي في الفترة القادمة.

وناشد مدرب المصري مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية تمديد عقود رباعي الفريق، إسلام عيسى، وإسلام أبو سليمة، وعمرو موسى، وفريد شوقي خاصة أن عقد فريد شوقي بنهاية الموسم الجاري، كما ينتهي عقد موسى في الموسم المقبل، برفقة أبو سليمة.

وتعاقد النادي المصري مع 8 لاعبين لتدعيم صفوفه هم:البوركيني سعيدو سمبوري، وحسين رجب، والنيجيري أوستين اموتو، والإيفواري إيزيكل باسي، والحسيني سمير، ومصطفى طيارة، وعبده زين، ومحمد صالح.

يأتي ذلك في الوقت الذي رحل عن المصري كلاً من محمود القط، وحجاج عويس، وأحمد خالد، وأحمد جمعة، وتوريك جبرين، على سبيل الإعارة، وغادر بشكل نهائي، أحمد شكري، والبوركيني محمد كوفي، إلى إنبي والكوكب السعودي، على الترتيب.