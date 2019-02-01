رياضة | رسميًا.. ماليك إيفونا ينتقل لسانتا كلارا البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. ماليك إيفونا ينتقل لسانتا كلارا البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهاجم الجابوني ماليك إيفونا نجم الأهلي المصري السابق، إنتقاله رسميًا لصفوف نادي سانتا كلارا البرتغالي في صفقة إنتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليُدافع عن ألوان قميص الفريق البرتغالي في الفترة القادمة.

ونشر الجابوني "إيفونا" صورة بقميص فريقه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وعلق عليها قائلًا: " التحدي الجديد .. شكرًا لجميع من دعموني في الفترة الماضية، وشكرًا لعائلة سانتا كلارا اللذين قرروا أن يثقوا بي الآن، ويكون النادي مكانًا للعمل لي دائمًا".

ولعب الجابوني "إيفونا" ضمن صفوف الأهلي المصري في موسم 2016-2017، وحصل معه علي لقب الدوري الممتاز وكأس السوبر المحلي، ورحل بعدها لصفوف تيانجين تيدا الصيني في صفقة خيالية بلغت قيمتها 8 ملايين دولار.

وانتقل "إيفونا" لصفوف فريق كونيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، علي سبيل الإعارة، واستمر معه حتي صيف 2018، ثم عاد للفريق الصيني مجددًا، قبل أن يعلن رحيله لصفوف سانتا كلارا البرتغالي.

ويقبع فريق سانتا كلارا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 21 نقطة، بعد إنتهاء 19 جولة من عمر البطولة المحلية.