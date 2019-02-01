رياضة | غدا.. مواجهات الجولة الختامية للمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مواجهات الجولة الختامية للمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم غدا السبت مباريات المجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث، حيث تقام 6 مواجهات في الثانية عصرا كالتالي:-

يحل فريق دكرنس صاحب الصدارة برصيد 51 نقطة والذي ضمن التأهل لدورة الترقى قبل جولتين من نهاية المسابقة، ضيفا على شربين صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة فى مباراة لن تغير نتيجتها فى ترتيب الفريقين بين فرق المجموعة.

ضمن فريق ميت الخولى بالمركز العاشر برصيد 22 نقطة، البقاء حيث يستضيف بورفؤاد صاحب الوصافة برصيد 42 نقطة، بينما يستضيف الرباط والأنوار صاحب المركز الأخير برصيد 15 نقطة فريق المنزلة صاحب المركز السادس برصيد 25 نقطة.

غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة يستضيف بلقاس صاحب المركز السابع برصيد 24 نقطة فيما يحل مياه الدقهلية صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة ضيفا على مركز شباب فارسكور صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة بعدما تأكد هبوطه لدورى القسم الرابع الموسم المقبل.

وأخيرا يلتقي فريق بني عبيد صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة أمام ضيفه فريق المطرية صاحب المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما حسم الفريقين أمر بقاؤهما للموسم المقبل بالقسم الثالث.

ترتيب فرق المجموعة العاشرة عقب نهاية الجولة 21

1 دكرنس 51 نقطة

2 بورفؤاد 42 نقطة

3 شربين 38 نقطة

4 غزل دمياط 28 نقطة

5 مياه الدقهلية 26 نقطة

6 إتحاد المنزلة 25 نقطة

7 بلقاس 24 نقطة

8 المطرية 24 نقطة

9 بنى عبيد 23 نقطة

10 ميت الخولى 22 نقطة

11 فارسكور 18 نقطة

12 الرباط والأنوار 15 نقطة