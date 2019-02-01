رياضة | مورينيو يعود للتدريب عبر بوابة هذا النادي الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يعود للتدريب عبر بوابة هذا النادي الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين للعمل بداية من الموسم القادم.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن "مورينيو" سيعود للتدريب مجددًا عبر بوابة نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن البرتغالي مورينيو اجتمع مع ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان للحديث عن إمكانية توليه مهام الإشراف على الفريق الباريسي في الموسم المقبل.

ويرغب "الخليفي" في التعاقد مع مدرب صاحب اسم كبير وسيرة ذاتية متميزة ليقود الفريق الفترة القادمة، خاصة انهم حاولوا سابقاً التعاقد مع مورينيو إلا انه كان يختار تدريب الأندية الكبيرة مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأكدت تقارير صحفية أن مصير المدرب الحالي لباريس سان جيرمان، توماس توخيل مرتبط بالنتائج التي سيحققها الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ ان فوزه باللقب القاري او بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى، سوف يعزز من فرصته في البقاء بمنصبه، بينما خروجه قبل هذا الدور سيؤكد رحيله مع نهاية الموسم.

يذكر أن "مورينيو" كان قد رحل عن تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق.