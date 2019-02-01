شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونه يتعرض لازمة كبيرة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر تعرض حارس مرمى برشلونة سيليسن الي اصابة في عضلة الساق اثناء مران الفريق استعادادا للمواجهة الكبيرة أمام ريال مدرير في اطار بطولة كأس اسبانيا . و سيغيب الحارس سيليسن لمدة 6 اسابيع علي الاقل مما سيبعده عن المبارايات القادمة خاصة مباراة الكلاسيكو . سيعد غياب الحارس أزمة بسبب تألقة في المبارايات السابقة خاصة مباراة الكأس الاخيرة الذي تصدى فيها لركلة جزاء كانت من الممكن أن تقلب زمام المباراة و تصدى للعديد من الهجمات الخطيرة.

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