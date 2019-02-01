شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جمعة في مران الزمالك قبل مواجهة جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- تعرض عبدالله جمعة، صانع ألعاب الزمالك، لإصابة بكدمةٍ في وجه القدم، خلال تدريباته مع الزمالك اليوم، المُقامة على ملعب يوتيللي في العاصمة نيروبي بكينيا، استعدادًا لمباراة جورماهيا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ولم يستكمل جمعة تدريباته وخرج من المران إثر إصابته، ومن المقرر أن يتحدد غدًا السبت موقف عبد الله جمعة من مشاركته مع الأبيض أمام جورماهيا الكيني.

يذكر أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، يعتمد على جمعة في مركز الظهير الأيسر، بعدما ظهر بأداءٍ مميز في هذا المركز.