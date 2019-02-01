الان تتابع مصادر لـ”الخليج 365”: نصيب الشباب من صفقة هتان مع الهلال 15 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضحت مصادر لـ”الخليج 365” تفاصيل الصفقة التاريخية بقيادة رئيس نادي الشباب خالد بن عمر البلطان، مؤكدة بيع المتبقي من عقد اللاعب هتان باهبري لصالح نادي الهلال مقابل قيمة إجمالية 15 مليون ريال.

وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات التي يرتفع فيها السعر في الدوري السعودي، خاصة أن اللاعب متبقي على عقده 25 يوما ليدخل بذلك فترة الستة أشهر التي تتيح له الانتقال المباشر لأي ناد يرغب فيه إلا أن المفاوض الشبابي استطاع أن يحقق لخزينة النادي مبلغا كبيرا في فترة قصيرة.

يذكر أن قطبي العاصمة الهلال والنصر تنافسا على اللاعب لآخر رمق ورغبة اللاعب حسمت الأمر.

وكان نادي الشباب قد خسر خلال العاميين الماضيين لاعبين كبيرين لصالح ناديي النصر والأهلي بانتقال الدولي العويس ووليد عبدالله بصفقة انتقال حر خسر فيها النادي أي عوائد بسبب ضعف المفاوض.