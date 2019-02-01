شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يرفع الحمل التدريبي استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي للفريق بإقامة المران غدا السبت على فترتين صباحية ومسائية.

ويستعد الفريق لملاقاة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما قرر المدير الفني منح لاعبيه راحة يوم الأحد القادم، على أن تستأنف التدريبات الإثنين تحضيرا لخوض المباراة.