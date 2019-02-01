شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات لـ«ليفربول» بسبب حيلة «الثلج» أمام ليستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انهالت الانتقادات على نادى ليفربول الإنجليزى، الذى استخدم أساليب «غير رياضية» للتفوق على ضيفه ليستر سيتى، خلال مواجهة الفريقين فى الدورى الإنجليزى الممتاز مساء الأربعاء الماضى.

وضربت عاصفة ثلجية قوية مدينة ليفربول، وغطت ملعب «أنفيلد» قبل انطلاق اللقاء المهم بين الفريقين، الأربعاء الماضى، ما أعاق اللعب طوال فترة الشوط الأول من اللقاء.

وقرر العاملون فى ملعب «أنفيلد» تنظيف جزء واحد من الملعب، وهو الجهة التى سيهجم عليها فريق ليفربول فى الشوط الثانى، بينما أبقوا جهة حارس مرمى ليفربول، «أليسون»، مغطاة بالثلوج حتى تصعب مهمة ليستر سيتى فى تسجيل أى أهداف.

ولم تفلح «خطة ليفربول»، التى تداولتها الصحف الإنجليزية، ومن ضمنها صحيفة «الميرور»، حيث لم ينجح ليفربول فى التسجيل فى الشوط الثانى، واكتفى بالتعادل 1- 1 مع ليستر.

وبالرغم من التعادل الإيجابى، وسّع ليفربول الفارق بينه وبين مُلاحِقه مانشستر سيتى إلى 5 نقاط، بعد خسارة الأخير بنتيجة 1- 2 أمام نيوكاسل الثلاثاء الماضى. وانتقد عدد كبير من الخبراء ومتابعى الدورى الإنجليزى الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعى، وكتب أحدهم: «هذا التصرف مُخْجِل وطفولى».

وكتب آخر: «ليفربول يقوم بالغش للحصول على اللقب. الاتحاد الإنجليزى يجب أن ينظر فى هذا الموضوع».

من جانبه، أعرب يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، عن اعتقاده أن الثلوج على أرضية ملعب فريقه أسهمت فى إضاعة الفرصة عليهم فى توسيع الفارق مع أقرب منافسيهم على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وقال «كلوب»: «لقد رأيت أن الكرة لم تكن تتدحرج حقاً، إذا استحوذت على الكرة بنحو 70 إلى 80 فى المائة، فإن هذا يجعل الأمر غير مريح».

فى السياق نفسه، قام كايل واكر، لاعب مانشستر سيتى، بالسخرية من ليفربول، عقب تعادله مع ليستر سيتى بهدف لكل فريق فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقام «واكر» باستخدام صورة سابقة لزميله أثناء التواجد فى كأس العالم الأخيرة مع صديقته، ونشرها بتعليق: «لقد اعتقدوا أنهم سيصبحون فى الصدارة بفارق 7 نقاط».