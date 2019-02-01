شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الشتوى يغلق أبوابه فى مصر بـ 3.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار مع منتصف ليل نهاية يناير الماضى على موسم الانتقالات الشتوية فى الدورى المصرى، والذى شهدت أرقاماً فلكيةً من حيث القيمة المالية لتنقلات اللاعبين بالمسابقة، والعديد من المفاجآت الكبرى.

وبلغت القيمة المالية لموسم الانتقالات الشتوية فى الدورى المصرى فى الموسم الجارى ما يقارب 3 مليارات و225 مليون جنيه مصرى.

وتمثلت كبرى مفاجآت الميركاتو الشتوى فى مصر، فى انتقال عبدالله السعيد صانع ألعاب أهلى جدة إلى صفوف نادى بيراميدز، صباح يوم لقاء الفريق أمام الأهلى، بينما كانت الصفقة الأكثر ضجة فى الشارع الكروى بالمحروسة خلال الميركاتو هى نجاح الأهلى فى ضم حسين الشحات الجناح الأيمن لفريق العين الإماراتى، كذلك إعارة باسم مرسى مهاجم الزمالك إلى صفوف سموحة، وهى الصفقة التى شهدت نوعاً من الصراع والشد والجذب بين الناديين إلى أن تم حسمها فى النهاية.

ويعتبر الثنائى السكندرى، الاتحاد وسموحة، هما الأكثر إبراماً للصفقات فى يناير، بالإضافة إلى كل من الجونة وبتروجت، فى حين يعد نادى الزمالك هو الأقل استقطاباً للاعبين فى ميركاتو الشتاء محافظاً على قوامه المستقر.

وتعاقد الاتحاد السكندرى مع 11 لاعباً دفعة واحدة خلال يناير، وهم أحمد نبيل مانجا وصبرى رحيل وعمار حمدى ومحمد أنور وكريم ممدوح والسيد سالم وتونى سيلفا وأحمد توفيق وهشام صلاح، والبرازيلى ويليس دا سيلفا والنيجيرى شوكا، فى الوقت الذى استغنى فيه زعيم الثغر عن 8 لاعبين فى مقدمتهم محمد عاشور الأدهم ورمزى خالد وإيمانويل بناهينى.

بينما تعاقد سموحة مع 11 لاعباً أيضاً هم عمرو بركات والحارسان محمد فتحى وأحمد الشيخ، وأحمد فتوح وباسم مرسى وأحمد صبحى وأحمد مصطفى والكونغولى إيدى إيمومو والسنغالى شيخ بامبا كانى وعمر سعد وبلال زكريا وإبراهيم عادل.

وحصل الجونة على خدمات خماسى الأهلى أكرم توفيق وإسلام جابر وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى عدة تدعيمات أخرى أبرزها الإيفوارى سيرجى أكا، والسنغالى أوسينيو بوى، وأحمد حسن مكى مهاجم سموحة.

واضطر نادى بتروجت لإبرام عدد كبير من الصفقات هو الآخر من أجل إنقاذ موقفه بعد احتلاله قاع جدول ترتيب المسابقة سعياً لهروبه من شبح الهبوط، حيث تعاقد مع كل من حمادة طلبة وإسلام صيام ومحمد مسعد وأحمد عفيفى وأحمد تسماح وشكرى نجيب ومروان النجار والكونغولى جريس غادى.

أما بالنسة للقطبين الأهلى والزمالك، فأبرم الفريق الأحمر 8 صفقات تمثلت فى التعاقد مع حسين الشحات ومحمد محمود وحمدى فتحى واستعارة رمضان صبحى، وجيرالدو الأنجولى ومحمود وحيد وإسلام جابر، مع إعارته للجونة، بالإضافة إلى المدافع ياسر ابراهيم، فى حين اكتفى الزمالك بضم أحمد سيد زيزو والمغربى خالد بوطيب.

وتعد صفقة البيروفى كريستيان بينافينتى هى الأغلى من حيث القيمة المالية، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمى، والمختص بالقيمة المالية والتسويقية للاعبى كرة القدم، وبلغت 6 ملايين يورو أى ما يعادل 120 مليون جنيه.