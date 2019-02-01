اقترب عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، من الغياب عن مباراة جورماهيا الكيني، في مستهل دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
وكان اللاعب قد تعرض لالتواء شديد في القدم، غادر على إثره مران الفريق، حيث رفض الجهاز الطبي أن يكمل التدريبات، حتى لا تتفاقم الإصابة.
وعلم "الخليج 365" أن جمعة، سيجري اختبارًا غدًا قبل المران، لتحديد موقفه من المباراة، وإن كانت المؤشرات تفيد حتى الآن، باقترابه من الغياب عنها.
ويدرس الجهاز الفني جديًا، إراحة جمعة أمام جورماهيا، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة في الزمالك المصري قبل مواجهة جورماهيا الكيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.