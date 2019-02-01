لاسارتي: الأهلي يمر بفترة صعبة.. القائمة الإفريقي لها ظروفها

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بأن الفريق يمر بفترة صعبة خلال الوقت الحالي، كما أوضح أن القائمة الإفريقية لها ظروفها من أجل إكمال النواقص في المراكز، موضحًا أن مواجهة سيمبا مساء السبت الهدف منها تحديد قمة المجموعة الرابعة.

وقال لاسارتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سيمبا أن الأهلي جاهز لخوض اللقاء المقرر إقامتها غداً، السبت، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يحترم قدرات المنافس بغض النظر عن نتائج الجولات الماضية من دور المجموعات.

وأكد المدير الفني أنهم درسوا المنافس بشكل جيد موضحًا أن الفريق التنزاني يمتلك عناصر مميزة في كل المراكز، فيما شدد على أن الأهلي يحترم جميع المنافسين، ويسعى إلى تحقيق أهدافه بالتواجد في صدارة المجموعة والفوز باللقب.

وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي يمر بفترة صعبة من حيث عدد الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، لافتًا إلى أنها أمور خارجة عن إرادة الجهاز الفني الذي يعمل بشكل مستمر على تجهيز الجميع، فيما أكد على التفاؤل بعودة عدد من العناصر مثل حسام عاشور وهشام محمد وصلاح محسن بعد التعافي من الإصابة.

وأضاف لاسارتي، أن الفريق سوف يسعى إلى تحقيق الفوز، خاصة أن مباراة سيمبا مهمة في ترتيب المجموعة، وأن الجهاز الفني يثق بشدة في قدرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي سوف تحضر اللقاء.

واختتم بالحديث عن الأسماء التي تم إضافتها إلى القائمة الإفريقية، حيث قال إن الجهاز الفني تحرك في إطار دعم المراكز وفقًا لظروف الفريق، وانه يثق في قدرات الجميع، وإنه من الوارد الدفع بأي منهم كما حدث عندما دفع بـحمدي فتحي في لقاء شبيبة الساورة الجزائري بعد قيده في القائمة مباشرة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة بأربعة نقاط متفوقًا على فيتا كلوب وسيمبا ولكل منهما 3 نقاط من جولتين وسيلعب وصيف البطولة الماضية أمام ممثل تنزانيا مباراتي الجولة الثالثة في مصر ثم الرابعة خارج الأرض.

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