شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 مواجهات نارية للملكى فى فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدور قبل النهائى لكأس ملك إسبانيا، عن مواجهة ريال مدريد لمنافسه التقليدى برشلونة، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل على ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

بوتراجينو يعلق على مواجهة برشلونة فى الكأس

تحدث ايميلو بوتراجينو نجم ريال مدريد والمدير الرياضى للنادى الملكى، عن مواجهة الريال المرتقبة أمام برشلونة فى الدور قبل نهائى لكأس ملك إسبانيا، بعد أن أوقتهما القرعة سويا اليوم.

"الكلاسيكو من أهم المباريات فى العالم لا يوجد شيء مثل لعب مباريات الكلاسيكو، هى مواجهات مثيرة، لاسيما عندما تكون مباريات نهائية، عندما ترتدى ربطة العنق ترى الأمور بطريقة مختلفة، وستكون مواجهة جذابة للغاية للجمهور".

"نحن نتحدث عن فريقين يتمتعان بموارد كثيرة وبلاعبين رائعين، بانتظارنا مباراتان قويتان ومتكافئتان، نثق بلاعبينا وسنرى ما سيحصل، لكن هذه هى واحدة من المباريات الرائعة التى يمكن لأي مشجع فى العالم متابعتها".



بوتراجينو

ريال مدريد فى مواجهات نارية بشهر فبراير

بعد أن أوقعت قرعة الدور قبل النهائى لكاس ملك إسبانيا ريال مدريد فى مواجهة برشلونة، بات على الفريق الملكى أن يخوض عدد كبير من المباريات الهامة والقوية فى شهر فبراير الجارى وبداية مارس المقبل.

3 / 2 ديبورتيفو الافيس فى الليجا

6 / 2 برشلونة فى ذهاب الدور نصف النهائى لكأس إسبانيا

9 / 2 أتلتيكو مدريد فى الليجا

13 / 2 أياكس الهولندى فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا

17 / 2 جيرونا فى الليجا

23 / 2 ليفانتى فى الليجا

27 / 2 برشلونة فى اياب الدور نصف النهائى لكأس إسبانيا

2 / 3 أياكس الهولندى فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا