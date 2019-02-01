شكرا لقرائتكم إيفونا يعلن انضمامه لـ سانتا كلارا البرتغالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجابونى ماليك إيفونا مهاجم الأهلى السابق، انتقاله لنادى سانتا كلارا البرتغالى الذى يلعب ضمن مسابقى الدورى الممتاز بعد انتهاء تعاقده مع نادى كونيا سبور التركى.



ايفونا

نشر المهاجم الجابونى عبر صفحته على تويتر رسالة لمحبيه كتب فيها" أشكر الجميع الذين يدعموني دائمًا مما جعل إدارة نادى سانتا كلارا يقرروا أن يثقوا بي الآن مكانًا للعمل # دائمًا".

كان ماليك إيفونا قد انتقل لصفوف لنادي تيانجن الصيني، عن الأهلي مقابل 8 ملايين دولار اى ما يقرب من 80 مليون جنيه، ثم انتقل إلى نادى كونيا سبور التركى فى عام 2017.

يذكر أن نادى سانتا كلارا البرتغالى يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى البرتغالى برصيد 21 نقطة.