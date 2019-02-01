شكرا لقرائتكم اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 وربيعة ووحيد فى قائمة الأحمر ضد سيمبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 2 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والتى جاء على رأسها تواجد الثنائى رامى ربيعة ومحمود وحيد فى قائمة الأحمر استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واشار مرجان الي انه تم طباعة ١٢ ألف تذكرة نفذت بالكامل عن طريق الحجز الالكتروني حيث الذي تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني ، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة تم بيعهم من خلال منفذ الإسكندرية الذي توافرت فيه التذكر منذ يوم الاربعاء وحتي صباح اليوم الجمعة علي مدار ٣ أيام بالإضافة إلي ١٠٠٠ تذكرة لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.

كابتن الأهلي عن مواجهة سيمبا: نريد تعويض خيبة أخر نسختين

قال هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أي بطولة يشارك بها الأهلي بهدف تحقيق اللقب.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في المباراة المقرر إقامتها غدا، السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ربع مليون جنيه عقوبة ضد أى لاعب في الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام

حدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة اختراق الحظر الإعلامي للاعبي الفريق الأول بالنادي، بمبلغ 250 ألف جنيه. وذلك في حالة عدم الرجوع إلى مدير الكرة عن التعاون مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك المداخلات مع كافة وسائل الإعلام.

جاء ذلك في إطار حرص مدير الكرة بالأهلي، على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خاصة أن الفريق يخوض مباريات مهمة في دوري أبطال إفريقيا إلى جانب مبارياته في بطولة الدوري العام.

صراع بدني ينتظر الأهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

أدى لاعبو سيمبا التنزاني تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم بفندق إقامة الفريق في الاسكندرية، وذلك استعداداً لمواجهة النادي الأهلي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يركز الجهاز الفنى لبطل تنزانيا على الجوانب البدنية قبل مواجهة الشياطين الحمر فى المباراة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في تمام التاسعة مساء غد السبت، في المباراة التي يستضيفها استاد برج العرب بالاسكندرية .

ربيعة ووحيد في قائمة الأهلي ضد سيمبا.. واستبعاد رمضان وياسر وحمدي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي 18 لاعباً ، هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وجونيور أجاي.

ننشر نص خطاب الأهلي إلي اتحاد الكرة بشأن مواعيد مباريات الدوري

ننشر نص خطاب النادي الأهلي الذى تم إرساله صباح اليوم الجمعة لاتحاد الكرة، يخطره بأن النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل، وأنه حال تأجيل أية مباراة للأهلي لأسباب لا تخصه من اللقاءات التي تم الإعلان عنها حتى 30 مارس القادم، فإن الأهلي يعتذر عن عدم مواجهة أي منافس آخر في موعد المباراة التي تم تأجيلها التزامًا بجدول المسابقة وتطبيقًا لقواعد الاحتراف.

بيراميدز ردا علي بيان الأحمر: الأهلي بمن حضر!

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على البيان الصادر من النادي الأهلي، والذي هدد فيه اتحاد الكرة بالاعتذار عن خوض أية مباراة يقوم بتعديل موعدها عما تم إعلانه مسبقا من قبل لجنة المسابقات.

وضع إكليل الورود علي النصب التذكاري لشهداء الأهلي

أحيى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة الذكرى السابعة لوفاة 72 شهيدا من خيرة شباب أبناء جماهيره؛ للتأكيد على أن الأهلي لم لن ينسى شهداءه ، وأن ذكراهم ستظل دائما وأبدا محفورة في قلوب وعقول النادي الأهلي ومسئوليه .