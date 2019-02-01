بوروسيا دورتموند يتعاقد مع ألكاسير بشكل نهائي

اسماء السيد - فعل بوروسيا دورتموند الألماني البند الذي يسمح له بالتعاقد نهائيا مع مهاجم برشلونة الإسباني باكو ألكاسير بعدما دفع للنادي الكاتالوني 23 مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الأخير الجمعة.

وأشار برشلونة في بيان الى أن دورتموند سيدفع مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين يورو كرسوم إضافية للاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع الاحتفاظ بحصة خمسة بالمئة من أي صفقة بيع مستقبلية.

وقال البيان "استفاد بوروسيا دورتموند من خيار الانتقال الدائم في الاتفاق مع برشلونة الذي تم التوصل إليه في آب/أغسطس الماضي بخصوص اللاعب باكو ألكاسير".

وانضم ألكاسير لبرشلونة مقابل 30 مليون يورو من فالنسيا عام 2016، لكنه لم يحصل على فرصته مع النادي الكاتالوني، فانتقل الى دورتموند الصيف الماضي على سبيل الإعارة وتألق منذ حينها، حيث سجل 16 هدفا في 20 مباراة خاضها مع فريقه الجديد والمنتخب الوطني، مساهما في تصدر دورتموند لترتيب الدوري المحلي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.